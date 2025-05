“El único responsable de todo soy yo”: Jorge Almirón expone su pesar por la dura derrota contra Limache

Se presentaba como una oportunidad propicia para Colo Colo de encumbrarse en la tabla, ya que enfrentaba a Limache, uno de los colistas del torneo, y una victoria les dejaría, con tres partidos pendientes, con claras chances de acercarse al liderato e ir con la moral en alto al duelo de la Copa Libertadores frente a Fortaleza por la Copa Libertadores, pero la realidad les dio un fuerte golpe al perder 1-0 en Quillota.

El entrenador de los Albos, Jorge Almirón, reconoció que dolió también perder los tres puntos frente al equipo brasileño por el dictamen de la Conmebol, pero eso no explica la derrota de este viernes: “sería una excusa pensar que los tres puntos que perdimos influyeron y hoy estar bajoneado. No, el que entra a la cancha tiene que entrar con todo, sabiendo que representa al equipo más grande de Chile. Es mi responsabilidad, no haberlos motivado, no haber elegido bien el equipo, es toda mi responsabilidad”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Almirón asume la responsabilidad de la derrota

Para el adiestrador del Cacique la derrota no tiene una doble lectura: “un duro resultado. Fue duro el primer tiempo, el segundo tiempo creo que el equipo se reveló, tuvimos para empatar, para dar vuelta al resultado. Este cimbronazo, tal vez, nos hace bien para afrontar lo que sigue. Mucha humildad, hay que trabajar muy duro. Pero el equipo está preparado, al equipo yo lo conozco. Hoy es un golpe duro, de esas cosas de fútbol que pasan, pero este equipo se va a levantar. Prepararnos para ir a Brasil y sacar un buen resultado”.

Almirón añadió que confía plenamente en sus dirigidos y su propia capacidad: “tenemos jugadores de jerarquía, que están hechos para estos momentos. Yo también lo he pasado muchas veces, así que es parte del fútbol, es parte del trabajo, hay que asumirlo, y mañana estaremos levantándonos para ir a Brasil y estar fuertes de la cabeza, fuerte de las piernas para traer un buen resultado a casa. Así que yo lo asumo, el único responsable soy yo”, cerró el entrenador, que planteó que entendía el malestar que tienen los hinchas por este resultado.