Nicolás Jarry trabajó tiempo extra para lograr esforzada victoria en Estoril

El tenista nacional Nicolás Jarry (57° de la ATP) no supo de feriados este 1 de mayo y como buen trabajador saltó a la cancha de arcilla en el Challenger 175 de Estoril, torneo que se lleva a cabo en Portugal, y enfrentó al jugador local Gastao Elias (339°).

En partido correspondiente a la ronda de los octavos de final, el nieto de Jaime Fillol pese a ganar con facilidad el primer set por 6-2 y todo indicaba que tendría un partido con relativa tranquilidad.

Con el correr de los minutos Gastao Elias poco a poco fue sumando confianza y elevó su performance en el polvo de ladrillo, situación que le permitió quedarse con la segunda manga por 6-4, llevando el partido a una definición en el tercer set.

En la manga definitoria el duelo se volvió parejo y Jarry estuvo contra las cuerdas ya que Gastao Elias incluso sirvió por el partido.

Sin embargo, el chileno supo reaccionar y se metió en el partido y luego de dos horas y 17 minutos logró quedarse con el partido por 6-2, 4-6 y 7-5 y sacó pasajes para la ronda de los ocho mejores jugadores del torneo.

Nicolás Jarry buscará las semifinales del Challenger 175 de Estoril ante el ganador del encuentro que animarán el candiense Felix Auger-Aliassime (19°) y el italiano Andrea Pellegrino (237°).

