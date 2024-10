¿Habrá castigo para Colo Colo? Exmiembro del Tribunal de Disciplina se la juega ante denuncia de la U

Un terremoto se está generando en el final del Campeonato Nacional, debido a la denuncia de Universidad de Chile contra Colo Colo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Los Azules se sumaron a una acusación de Huachipato, producto de un supuesto desacato, dado que un miembro del staff de Jorge Almirón se acercó a la banca del Cacique en medio del duelo contra los Acereros con un artefacto tecnológico en su mano.

El hecho en cuestión es que el funcionario no estaba inscrito en la planilla de juego y que, además, Almirón estaba suspendido en una caseta, circunstancias que impiden que haya artefactos electrónicos en la banca, para evitar una posible comunicación.

¿Habrá castigo para Colo Colo tras denuncia de la U?

El artículo 51 de las Bases del Campeonato Nacional 2024 es claro al respecto y señala que: "En el evento que el Director Técnico titular de un determinado club estuviese suspendido por sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, tal club no podrá tener, ni utilizar, en la banca de suplentes ningún elemento de comunicación, audio, video ni elementos computacionales, cualquiera sea su denominación. La infracción a esta disposición será considerada desacato y se aplicarán las sanciones contempladas para éste".

De tods maneras, el exintegrante del Tribunal de Disciplina Angel Botto ve difícil que haya un castigo: "Estaba en una caseta de radio, solo, no observo un aparato electrónico en su poder. De modo que la infracción estaría radicada sólo en la persona que estaba en la banca técnica. Y el hecho que haya habido una persona en la banca con un aparato electrónico le genera una sanción al club en dinero de 50 UF, si no me equivoco", sostuvo en Radio Futuro.

"Si Universidad de Chile logra probar que había una comunicación entre el técnico Almirón y un ayudante de la banca comunicándose a través de uno de estos medios, se estaría cayendo en un desacato que está en el artículo 67", continuó.

"Este desacato consistiría, entendiendo que el técnico participa en el juego, que el club pierda los puntos que hubiese obtenido. Pero hay un tema que no es menor: U. de Chile debe probar que el hecho punible existió", añadió.

"No sé en qué podría estar basada la denuncia de U de Chile, con qué medio probatorio. Si logra probar que Almirón estaba con un elemento técnico usando un teléfono celular, genera una presunción de que estaba comunicándose con su banca. Pero si lo han hecho, deben estar los elementos probatorios. Pero no basta con que muestren a Almirón en la caseta, deben probar que había comunicación con la banca".

"Ni siquiera teniendo una imagen. Aún así, debe tener una imagen grabada... El Tribunal no debiera ni creo que vaya a dar lugar a la denuncia", sentenció.

Lo que arriesga Colo Colo si finalmente es castigado

De concretarse la resta de tres puntos, el Cacique queda en deventaja de dos ante la U en la recta final del torneo nacional, la que a dos fechas del final del certamen es casi darle en bandeja el título de campeón a los universitarios.

Si el Cacique decide ir al TAS, la situación puede alargarse más de lo presupuestado y la copa, seguramente, no sería entregada en la fecha estipulada por la ANFP, que es el segundo fin de semana de noviembre.