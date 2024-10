Hinchas de River Plate sufren dura agresión por parte de fanáticos de Atlético Mineiro en Brasil

Un violento altercado entre bandas se desató en Brasil, dejando a un grupo de seguidores de River Plate heridos en un ataque sorpresa de fanáticos del Atlético Mineiro, en la previa del crucial partido por las semifinales de la Copa Libertadores .

Un grupo de hinchas de River fueron atacados por hinchas del Atlético Mineiro en Divinópolis, Brasil, a medianoche. Este incidente ocurrió antes de la semifinal de la Copa Libertadores que ambos equipos disputarán en Brasil.

Testigos informó que seis hombres atacaron a los argentinos en plena calle. La escena quedó captada en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Los atacantes en el suelo golpearon a las víctimas, a pesar de que les arrancaron las camisetas. La situación era preocupante, pues uno de los seguidores argentinos acabó con la nariz rota.

La Policía Militar llegó al lugar, pero los agresores escaparon en diferentes direcciones, dejando a heridos desprotegidos y en el suelo, mostrando la violencia del episodio.

Pq diachos a torcida DO RIVER PLATE veio parar no meu país Divinópolis? Literalmente me acordaram nessa madrugada. Divinópolis é NATURALMENTE sem contexto algum. Impressionante! pic.twitter.com/Vkr9F8n5vr