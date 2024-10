Diego Forlán debutará a sus 45 años en el tenis profesional en un Challenger en Montevideo

El uruguayo Diego Forlán, exjugador de la selección uruguaya, debutará en el Challenger de Montevideo en noviembre próximo junto al argentino Federico Coria, en el que será su primer torneo profesional a sus 45 años.

Forlán, que marcó 36 goles con Uruguay y pasó por el Manchester United, el Villarreal y el Atlético de Madrid entre otros, ha recibido una invitación junto a Coria para jugar el cuadro de dobles.

El charrúa ha jugado varios partidos en el circuito senior de la ITF, para mayores de 30 años, y ocupa el puesto 744 del ranking en la categoría +40 y el 108 en la categoría +45.

Diego Forlán was 16 when he gave up tennis to focus on his football career.



Now 45, he’s playing tennis outside of Uruguay for the first time in his career and has dropped just three games in his last two matches on the ITF circuit in Lima. pic.twitter.com/mTpb7mOHRL