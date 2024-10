Marcelo Bielsa defendió a Suárez en su peor momento con Uruguay

La dura caída de Uruguay ante la selección peruana en la Fecha 9 de las Clasificatorias Sudamericanas trajo a la palestra a Marcelo Bielsa, quien muy lejos de esconderse afrontó con valentía la derrota.

Y en el peor momento del año, incluso superando las críticas a la participación de la Copa América a la cual llegaron como favoritos, el rosarino siguió mostrando los códigos que lo distinguen y defendió a Luis Suárez después de la polémica a raíz de sus declaraciones.

Bielsa defendió a Luis Suárez en su peor momento

"Influencia no tuvo ninguna (Luis Suárez). La entrega del equipo me pareció muy generosa, más allá de cómo jugamos. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica cómo jugamos. Fue una semana con mucha efervescencia", comenzó diciendo en una conferencia de prensa tensa, pero honesta como suele expresarse el Loco.

Además, reconoció la repercusión del caso, añadiendo que "no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda afectada, pero la preparación la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la misma de siempre, pero no generamos mayor peligro".