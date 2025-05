Aníbal Mosa se mostró furioso por sanción a Colo Colo y anunció apelación

Aníbal Mosa tuvo un motivo de felicidad este viernes ya que el directorio de Blanco y Negro le dio los votos de confianza y lo erigió nuevamente como el presidente de la concesionaria que administra Colo Colo.

Este motivo de felicidad viene a apaciguar en parte los complicados motivos que ha vivido Colo Colo en las últimas horas, ya que el pasado viernes la Comisión Disciplinaria de Conmebol emitió su resolución respecto a los hechos de violencia que se produjeron el pasado 10 de abril en el Estadio Monumental.

El ente rector del fútbol sudamericano le dio el triunfo de dicho encuentro a Fortaleza por un marcador de 3-0 y, además, notificó a los albos de una multa económica de 80 mil dólares. El Cacique deberá jugar a puerta cerrada sus próximos 5 partidos en torneos oficiales a nivel Conmebol (ya cumplió uno contra Racing), mismo número de partidos que deberá cumplir sin poder jugar con público en condición de visitante.

Esta fuerte sanción no dejó contento al empresario de origen sirio, quien en esta jornada sacó la voz para manifestar su descontento ante el fallo de Conmebol.

Mosa mostró su disconformidad por el fallo de Conmebol

Aníbal Mosa conversó con la prensa este viernes tras la reunión extraordinaria de directorio de Blanco y Negro y mostró todo su descontento por lo que fueron las sanciones para los albos.

“El castigo fue demasiado duro, creo que jugar cinco partidos sin público en nuestro estadio, estamos hablando aproximadamente de cinco millones de dólares que puede ser el flujo de esos cinco partidos y también lo que no nos gustó es el tema de los puntos”, dijo.

Para Mosa, los cinco partidos sin público es un duro golpe para el bolsillo del club, por lo que buscarán apelar y conseguir una reducción en esta sanción.

“Si bien es cierto hay un tema de la invasión a la cancha, hay un tema de desórdenes que se producen que nosotros no lo discutimos, entraremos a conversar las sanciones si corresponden o no para esos cinco partidos, pero me parece excesivos”, remarca.

Buscarán reducir el castigo

En Colo Colo no cayó nada bien el hecho que Conmebol haya decidido dar por terminado el partido ante Fortaleza y darle la victoria al cuadro brasileño por 3-0. En Macul se sienten perjudicados tanto en lo deportivo, como en lo económico.

“Creemos que el tema de los puntos no está bien resuelto de la manera, el tema deportivo debería zanjarse de otra manera y privilegiarse lo deportivo”, dijo el timonel de ByN.

“Lo que más nos interesan son los puntos, nos interesa el tema deportivo, pero también nosotros tenemos cinco partidos que los encontramos excesivos, estamos hablando que en este tipo de partidos los borderó suelen andar entre los 800 y un millón de dólares. Nos vamos a seguir defendiendo, tenemos un estudio de abogados de reconocida experiencia internacional, vamos a ir dando los pasos correspondientes”, declaró

Mosa espera que la apelación que haga el Club sea exitosa ya que las sanciones significan un duro golpe para la economía de la institución.