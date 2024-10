Partidos de hoy, martes 22 de octubre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

La Liga de Campeones y la Copa Libertadores serán las protagonistas de este martes en la Cartelera de Al Aire Libre.

Arrancamos con la 'Orejona' que dará el vamos a la tercera fecha desde las 13:45 horas con AS Mónaco vs. Estrella Roja y AC Milan vs. Club Brugge. Para las 16:00 horas destaca el Real Madrid vs. Borussia Dortmund como plato fuerte del día.

Martes de Liga de Campeones y Copa Libertadores por TV

También habrá que echarle ojo al Juventus vs. VfB Stuttgart, también al Arsenal vs. Shakhtar Donetsk y un interesante Paris Saint-Germain vs. PSV Eindhoven.

Para cerrar la jornada, tenemos el primer duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, a contar de las 21:30 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte donde el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas y Gabriel Milito recibirán al River Plate de Marcelo Gallardo y Paulo Díaz.