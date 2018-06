La columna de Marcelo Barticciotto: Que a Espina no le pongan piedras en el camino

Por Marcelo Barticciotto, @marcelobarti



Hasta que Blanco y Negro se decidió. Después de darle bastantes vueltas al tema de la gerencia técnica y de sacar al ruedo a varios candidatos, terminó ganando en la votación Marcelo Espina, ex jugador y ex técnico, un personaje muy querido por los hinchas.

Buen nombre para el cargo en la medida que tenga la potestad de poder hacer su trabajo, que lo dejen proponer y decidir, sin tener que estar supeditado a que sus ideas pasen por mil coladores antes de ser aceptadas.

Es un cargo muy difícil en Sudamérica y más aún en Chile, porque en definitiva aquí casi siempre los que definen son los dirigentes y los técnicos.

Colo Colo tiene muy mala experiencia con este cargo, casi todos terminaron mal y se fueron del club con más dudas que certezas. Esperemos que a Espina lo dejen trabajar tranquilo, que no le pongan piedras en el camino y que sino le colaboran y no le dan libertad, cuando no salen bien las cosas, no le echen la culpa a él y lo terminen despidiendo para desligarse de la responsabilidad que les compete a los dirigentes y al cuerpo técnico.

El gerente técnico podrá proponer o tratar de disuadir para que se hagan las cosas, pero hay que tener muy en cuenta, que él no pone el dinero para traer a los refuerzos, tampoco juega, ni elige a los 11 que salen a la cancha, eso es responsabilidad de otros.

Lo que sí debe tener en claro Espina es que si ByN no invierte, no trae buenos refuerzos, el equipo juega mal y no tiene resultados, que no se sorprenda que muchos van a dar un paso atrás, y a él lo van a mandar solo al frente... eso ya ha pasado muchas veces.

Ojalá que esta sea la excepción.