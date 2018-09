La columna de Pelotazo: La tabla partida

Por Jorge Gómez, @Pelotazo

Quedan siete fechas para que se acabe el torneo nacional y la tabla está partida en cuatro.

Por el título: Universidad Católica (48 puntos) y Universidad de Concepción (46).

Por Copa Libertadores 2019 (Chile 3): Antofagasta (43), La Calera (42), Universidad de Chile (38) y Colo Colo (36).

Por Copa Sudamericana 2019 (Último cupo): Unión Española (31), Huachipato (30), O'Higgins (27) y Audax Italiano (26).

Por no descender: Iquique (24), Curicó (24), Palestino (23), Temuco (22), Everton (21) y San Luis (18).

Lo más notable es que en la próxima jornada el primero recibe al sexto (UC-CC), el tercero será local ante el segundo (ANT-UDC) y el quinto recibe al cuarto (UCH-ULC). Tres partidazos para seguir confirmando sueños o ir cambiando de objetivos.

Los cruzados no dan espectáculo, no convencen, pero (casi) nadie les gana. Tienen sólo una derrota en el campeonato y su próximo rival será el único verdugo que han tenido: el cacique. Fue 1-0 en Macul y ahora toca en San Carlos. La UC querrá ganar el clásico obviamente, pero un empate no es malo. Aseguran el liderato, y en el peor de los casos, los podría igualar el Campanil.

El problema es que el técnico Beñat San José no se convence que César Munder tiene que ser titular. Lo mismo que Carlos Lobos. Ambos tienen buen estado físico, como para correr todo el partido, tienen buen disparo de larga distancia y encaran. Eso no le sobra a la franja como para tenerlos en la banca. La tozudez lo tiene líder, pero la tozudez lo puede dejar sin copa.

Universidad de Concepción compite consigo mismo. Es cosa de escuchar a su técnico que niega que son candidatos al título cada vez que se lo preguntan. Dependen de ellos para ganar su primera estrella: están a dos puntos de la UC y tienen que visitarlos en un mes más. ¿Tendrá miedo o creerá que es mufa aceptar sus opciones? Lo que sea, tienen que mejorar. Porque le ganan claramente a la U, pero pierden con Curicó. Esa irregularidad los puede dejar sin nada.

Antofagasta nunca ha jugado un torneo internacional y están en zona de Copa Libertadores. Viven un sueño y más encima le dieron vuelta un 3-1 a Colo Colo en Macul. Si necesitaban una envión anímica para seguir luchando ya lo tienen y en la próxima fecha tienen a la mano ser sublíderes. Ya tienen mejor diferencia de gol que el Campanil.

La Calera tiene que despertar de una vez si sueña con algo grande. Parecía que superaba con éxito las partidas de Gabriel Arias y Brian Fernández, pero la caída 4-0 con Everton da para reflexionar y trabajar. Ahora hay que visitar a la U, en un examen para demostrar para qué está el equipo en las últimas fechas.

Universidad de Chile se despidió del campeonato en Concepción merced a un partido nefasto ante el Campanil. Un primer tiempo donde ni siquiera hubo lucha y una segunda etapa donde Yeferson Soteldo le dio vida al equipo. Igual perdió y ahora le queda pelear por ir a la Copa Libertadores. Tiene dos opciones: quedar entre los tres primeros o ganar la Copa Chile. Como está jugando, ambas cosas parecen complejas.

Y Colo Colo aún no lo puede creer. A los 72 minutos le ganaba 3-1 al CDA y los 78’ perdía 4-3. Exceso de confianza, displicencia defensiva, como sea, hipotecó las chances de ser bicampeón y sólo queda luchar por ir a la Libertadores. Está a siete puntos de esa zona y ya no puede seguir fallando. Ahora el rival es la UC, y una victoria, es doblemente beneficiosa: porque le ayudará a acercarse a los líderes y le dará confianza para ir por la hazaña a Sao Paulo.