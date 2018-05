La columna de Rodrigo Goldberg: No alcanza

Por Rodrigo Goldberg, @polaco_goldberg

La Universidad de Chile del último tiempo nos tiene acostumbrados a las sorpresas. Algunas agradables y otras para el olvido.

Dentro de estas últimas están las goleadas sufridas que quedarán grabadas con dolor en la memoria colectiva azul.

Pero dentro las primeras está la actuación frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda donde, contra todos los pronósticos, logró controlar al mejor equipo del grupo.

Lo hizo con personalidad, orden, pero principalmente con honestidad. Sí, honestidad. El equipo que formó el jueves Esteban Valencia sabía y admitía que tenía que jugar de chico a grande y sólo de esa forma podía lograr algo de seguridad. Admitirlo no es fácil, menos hacerlo público. Especialmente en momentos en que los referentes usan el fútbol ofensivo como única solución. En esta dinámica la U logró contener a un equipo veloz, versátil y de rápidas transiciones.

Y lo hizo porque las piezas se acomodaron a su discurso y no al revés. La calidad del rival y, especialmente los últimos resultados, obligaron a planificar el partido de esta manera.

¿Qué le favoreció a Valencia? Primero que el plantel admitió la realidad sin dobleces. La falta de 6 titulares obligó a recurrir a lo que tenía a mano (de hecho no tenía mas centrales en la banca). Por tanto los que entraron se alinearon sin chistar, y de manera coherente, al pensamiento del DT formado en la U.

Segundo, el ex volante no está rindiendo un examen. Terminado el partido admitió con sinceridad que lo suyo es interinato, reduciendo así la tensión. El jugarse una postura en un partido no afectará de manera alguna su futuro en la institución.

Entonces vienen las preguntas. ¿Seguirá jugando así en el torneo local donde los rivales tienen otro peso? ¿O cambiará cuando vuelvan los titulares habituales? Ante esta forma que da solidez: ¿Será factible con Herrera o Pinilla en cancha? ¿O será sólo durante el interinato?

Todo lo bueno, anteriormente detallado, no siempre alcanza en la Libertadores. No basta con buenas intenciones o discursos grandilocuentes. Y tampoco perdona. Si estas en un mal momento el rival no te da la mano sino todo lo contrario. Cuando parecía que la U sacaba la cabeza del agua se queda fuera del torneo más importante que tiene en la temporada y para lo cual se preparó, según palabras de sus propios mandamases.

La U tendrá que enfrentar hoy un problema real, que es su rendimiento deportivo, y mañana su futuro, eligiendo un técnico acorde. Menudo panorama para un grande.