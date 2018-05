Amanda Nunes retuvo el título tras vencer a Raquel Pennington en UFC 224

La brasileña Amanda Nunes protagonizó una espectacular pelea este sábado al vencer a Raquel Pennington para retener su título peso gallo en el evento UFC 224 que se realizó en Río de Janeiro.

La campeona, quien retuvo su cinturón por tercera ocasión, no dio tregua a la estadounidense, quien resistió en busca de un posible contragolpe. La "leonesa" celebró ante su público tras conseguir el nocaut en el quinto round.

THE UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD!



🏆 @Amanda_Leoa #UFC224 pic.twitter.com/eQNYoax6wl