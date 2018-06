CM Punk perdió por decisión unánime en el UFC 225 en Chicago

Este sábado se realizó en Chicago, Estados Unidos, el evento UFC 225, el cual estuvo marcado por la derrota que sufrió CM Punk en la pelea inicial de la noche, y por el triunfo del campeón Robert Whittaker para tener el título del peso medio.

La jornada comenzó con el combate del ex luchador de WWE, quien reapareció después del desastroso debut ante Mickey Gall hace dos años. Punk, en esta ocasión, trató de redimirse y buscar su primera victoria en su segundo combate en las artes marciales mixtas, pero falló tras perder por decisión unámime ante Mike Jackson.

