Conor McGregor quiere revancha ante Khabib Nurmagomedov

Agencia EFE

El irlandés Conor McGregor pidió a través del presidente de la UFC, Dana White, una nueva pelea contra el ruso Khabib Nurmagomedov, quien el pasado sábado lo destrozó en el cuarto asalto y extendió su invicto a 27 victorias como monarca del peso ligero.

La pelea disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas tuvo un final caótico, con gresca entre los equipos de ambos luchadores.

Según el presidente de la UFC, varios miembros del equipo de Nurmagomedov fueron arrestados, pero McGregor se negó a presentar cargos.

El irlandés, quien sufrió la cuarta derrota en su carrera en la que suma 21 victorias, manifestó a través de las redes sociales que está "esperando la revancha" y poco después reiteró el mismo pedido a Dana White.

Nurmagomedov, que se ha disculpó públicamente por su reacción tras el combate, no ha respondido a McGregor.

La Comisión de Deportes del Estado de Nevada retuvo la bolsa de dos millones de dólares reservada a Nurmagomedov a la espera de los resultados de la investigación de los hechos.

Good knock. Looking forward to the rematch.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn