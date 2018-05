Fernando Alonso: No tuvimos la fiabilidad necesaria

El español Fernando Alonso (McLaren-Renault), que se retiró en la vuelta 53 del Gran Premio de Mónaco debido a una avería de su monoplaza, dijo que "no pudo ser" porque no tuvieron "la fiabilidad necesaria" para acabar la prueba y sumar puntos.

"Hubiésemos quedado séptimos, estábamos octavos y (Nico) Hülkenberg (Renault) tenía que parar. Eran buenos puntos, pero no pudo ser, no tuvimos la fiabilidad necesaria", manifestó el dos veces campeón mundial español, en 2005 y 2006 con Renault.

Alonso comunicó pasado el ecuador de la prueba problemas de potencia de su monoplaza, cuando desde el taller le confirmaron que no podían hacer nada por su vehículo, y terminó retirándose a una de las escapatorias del circuito, desde la cual notificó por radio que había un problema en su caja de cambios.

"No sé todavía qué pasó, no sé si el equipo lo sabe hasta que llegue el auto, pero fue algo de motor o de caja de cambios. Hicimos unos cambios de sensores a ver si recuperábamos, pero al final se paró, no podía bajar ni subir marcha, por eso supongo que fue la caja de cambios", explicó Alonso

Es el primer abandono del piloto español esta temporada en la Fórmula 1. Hasta ahora había puntuado en las cinco carreras disputadas.