Maxwell Lorca: Llegar a la NBA es una meta que puedo lograr

Maxwell Lorca, jugador de baloncesto chileno, asistirá a la Universidad de Pensilvania, lugar en el que además de cerrar sus estudios secundarios, jugará en la primera división de la NCAA (Asociación Nacional Atlética Universitaria), liga escolar estadounidense, que según sus pretenciones le servirá para dar el salto a la NBA.

En conversación con el diario El Mercurio, el pívot de 18 años, se mostró "muy emocionado, la gente que trabaja ahí es maravillosa, y no solo en lo deportivo, sino que también en lo académico. Cuando realicé la visita oficial, supe que era el lugar para mí. Además tengo varios ex compañeros de colegio jugando en UPenn".

Además, el nacional no se quedó ahí y mostró su ambición por llegar a la NBA: "Es una meta que si me la propongo, puedo lograrla, sé que puedo llegar ahí, pero no pienso mucho en eso. Quiero desarrollar lo máximo posible mi juego en la universidad, y si para eso necesito estar cuatro años ahí, lo haré".

Finalmente, Lorca destacó su interés de seguir defendiendo a la selección chilena: "No he tenido contacto últimamente con Chile, pero obviamente que gustaría seguir representando al país. De hecho, esa fue una de las razones por las que elegí Pensilvania, ya que aquí tengo los veranos libres para ir a la selección en ese período", cerró.