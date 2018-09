Oscar de la Hoya planea ser candidato a presidente en Estados Unidos

El reconocido ex boxeador Oscar de la Hoya anunció que analiza seriamente en la posibilidad de postularse como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Para el multicampeón de la OMB, FIB, CMB y AMB, ahora de 45 años, la mejor y más efectiva forma que entiende para ayudar a la gente es con poder, y "obviamente, la mayor voz que puedes tener es ser presidente".

En declaraciones a TMZ sports, el ex pugilista confesó que a lo largo de su carrera ha tenido, literalmente "millones de personas que me dicen: 'Mira, ¿por qué no representas? ¿Por qué no te levantas y tienes una voz más grande?".

El impulso para formar su determinación en la materia se generó cuando el rapero Kanye West reconoció se postulará en las elecciones de 2024.

"En realidad, lo pienso muy, muy seriamente y creo firmemente que si Kanye West puede hacerlo y provocar al mundo, tal vez algún día quiera postularse para presidente, ¿por qué yo no?", disparó De la Hoya, quien ha criticado públicamente al actual mandatario, Donald Trump, sobre todo en relación al muro que el habitante de la Casa Blanca pretende construir en la frontera.

De la Hoya, de padres mexicanos, nació en Montebello, California. En su historial deportivo también cuenta una representación de Estados Unidos en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, donde se colgó la medalla de oro en la 132 libras, para luego recibir el apodo de "golden boy".