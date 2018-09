Jelle Wallays se adjudicó la 18ª etapa de la Vuelta a España

El belga Jelle Wallays (Lotto-Soudal) se impuso en la 18ª etapa de la Vuelta a España, disputada entre Ejea de los Caballeros y Lleida, de 186,1 kilómetros, en un tramo donde el británico Simon Yates (Mitchelton) conservó el maillot rojo de líder.

Wallays, uno de los tres corredores que protagonizaron la escapada del día, se impuso con un tiempo de 3h57'03", a una velocidad promedio de 47,1 kilómetros por hora, por delante del noruego Sven Erik Bystrom (UAE Emirates) y del eslovaco Peter Sagan (Bora)

En la general no hay cambios, con Yates con una ventaja de 25 segundos sobre el español Alejandro Valverde (Movistar) y de 1'22" minutos respecto a Enric Mas (Quick Step), segundo y tercero respectivamente.

Este viernes la decimonovena etapa llevará al pelotón desde Lleida a Andorra a través de 154,4 kilómetros.

