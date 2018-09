Columnista inglés: Manchester United debería vender a Alexis Sánchez

El columnista de Daily Mirror Stan Collymore escribió este lunes que Manchester United debería vender al delantero chileno Alexis Sánchez, luego de la irregular presentación ante Wolverhampton Wanderers.

Para el profesional del medio inglés, "Manchester United obtendría una fuerte suma de dinero por él y él llegaría muy bien a Paris Saint-Germain, anotaría goles por diversión en Bayern Munich o sería un conducto de trabajo para Cristiano Ronaldo en Juventus".

"Hay ocasiones en que como jugador debes golpear la puerta de tu entrenador y tener la siguiente conversación con él: 'Jefe, esto no está resultando".

"Lo que necesita hacer Mourinho es darle a Sánchez una corrida de 10 a 15 partidos y decirle que es el hombre principal. Si no está resultando, debe permitirle continuar su carrera en cualquier parte".

Man United should sell Alexis Sanchez - they can still get huge money for him | @StanCollymorehttps://t.co/Aiy1QqWUcl #MUFC pic.twitter.com/nqsCyE4CaU