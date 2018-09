Diario español entregó premio "The Worst" a Alexis Sánchez

El diario español Marca realizó la segunda edición de los premios "The Worst", como contraste al The Best que entregó la FIFA, para destacar a los peores valores de la temporada.

Entre ellos la publicación puso al delantero chileno Alexis Sánchez, como el delantero de menor rendimiento.

Esta es la segunda oportunidad en que el periódico madrileño realiza los "The Worst" y el año pasado el portero Claudio Bravo encabezó al equipo "no ideal" de la temporada.

En la actual edición el peor golero es el alemán Loris Karius, el peor defensor es Victor Lindelof, Wesley Sneijder figura en el puesto de volante y Alexis como delantero.

En tanto el peor once de la temporada está compuesto por Karius; Lindelof, Leonardo Bonucci, Benedikt Howedes; Paulo Henrique Ganso, Bakayoko, Sneijder, Mesut Ozil; Alexis, Luciano Vietto y Kelechi Iheanacho.

Además está abierta la votación para el peor entrenador y entre las opciones aparece Jorge Sampaoli, quien lidera la elección con un 74 por ciento, muy por delante de Frank De Boer y Vincenzo Montella.