FIFA notifica que Paulo Garcés está suspendido por dopaje

En Antofagasta aseguran que la Federación no comunicó al ente mundial que el castigo estaba revocado.

Un enredo de proporciones mayores se generó en torno al arquero de Antofagasta Paulo Garcés, quien fue notificado desde la FIFA que está suspendido por dopaje, generando la sorpresa en el cuadro nortino.

Esto, debido a que desde la Federación de Fútbol Chileno no informaron al ente mundial que el castigo a Garcés por un control positivo en mayo pasado fue revocado porque el Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile ya había resuelto dejar sin efecto la sanción emitida por la ANFP.

Según explica El Mercurio, la notificación desde Zurich llegó el pasado viernes 7 de septiembre, y este martes, el club envió una respuesta, en la que se adjunta la resolución de los expertos.

En el norte, una fuente del club dice que "hubo un error administrativo. No entendemos por qué alguien, desconocemos quién, notificó a la FIFA de la sanción, pero no de la suspensión de ella. En la ANFP nos dicen que no fueron ellos".

Tras eso, desde la ANFP informaron al Sifup que Garcés no puede jugar el próximo partido ante Colo Colo, algo que en el norte descartan: "No entendemos por qué la ANFP informa que no puede jugar si es que está enterada de que fue absuelto", dicen en Antofagasta, club que considera que la exitosa apelación ante los expertos debe ser considerada automáticamente.