Paulo Garcés: Acá hay un error grande y lamentable

El arquero de Deportes Antofagasta, Paulo Garcés, comentó la incómoda situación que está viviendo debido a que para la FIFA está formalmente suspendido por dopaje luego de que desde Chile no se informara que se canceló su castigo por el Tribuna de Expertos en Dopaje.

"Acá hay un error grande y lamentablemente sale mi nombre en todos lados, que es lo que me tiene muy afectado", dijo el arquero en diálogo con El Mercurio.

"Es un error, es un error muy grande que no hayan informado que la sanción quedó sin efecto. Me afectó mucho a mí y a mi familia", añadió.

El arquero dijo que no se referirá a eventuales responsabilidades: "Es trabajo de mis abogados poder esclarecer todo este tema y ver quién fue el que cometió el error", comentó Garcés, quien dijo estar habilitado para jugar ante Colo Colo.

"No existen razones, no hay ninguna causa por la que no pueda entrenar un jugar contra Colo Colo ni en lo que resta del torneo", explicó.