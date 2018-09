Enrique Osses: El arbitraje chileno aún no está preparado para el VAR

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses, comentó sobre el uso de la tecnología como complemento para el arbitraje en la actualidad, recalcando que Chile no está capacitado para la utilización del sistemas como el VAR.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa el ex juez mundialista comentó que "en Chile el arbitraje no está preparado para el VAR, no ha recibido ningún tipo de capacitación, ni siquiera conoce el protocolo de parte del IFAP. Sería perder el tiempo en este minuto porque no sabemos si la tecnología va a ser ocupada".

"Si queremos iniciar este camino debemos comenzar a capacitar gente desde el próximo año. Se ha dado muchas veces que un buen árbitro no es un buen VAR, me imagino que con el tiempo tenemos que empezar con esta búsqueda, selección y perfeccionamiento, porque la clave del éxito del proyecto es el entrenamiento de los árbitros". agregó.

Respecto a si la infraestructura de los estadios nacionales es apta para adoptar el sistema de video referil, el mandamás del cuerpo arbitral chileno señaló que sí ve posible la implementación de la tecnología a pesar del alto costo que el proyecto conlleva.

"Dada la geografía de nuestro país, de la infraestructura en términos de fibra óptica, la mejor forma de realizar este proyecto inicialmente es de forma descentralizada, para mudar posteriormente a un método centralizado, porque solo cuatro estadios de Primera División pertenecen a los clubes, y la inversión infraestructural es alta", indicó.

La primera experiencia de VAR en Chile se dará el próximo 20 de septiembre, en el marco del duelo por Copa Libertadores entre Colo Colo y Palmeiras en el Estadio Monumental.