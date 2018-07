Luis Jiménez: Me gustaría volver a Chile para pelear por el campeonato y copas internacionales

El volante nacional Luis Jiménez confesó que tiene entre sus planes a futuro regresar al fútbol chileno, donde tuvo una escasa participación, con el objetivo de pelear por títulos a nivel local e internacional.

El jugador cuyo último club fue Qatar SC señaló este jueves que "me encantaría volver a Chile, me gustaría mucho. Jugué muy poco, la gente no me conoce. Terminé mi formación en Italia y de ahí pasé a Medio Oriente, soy chileno y me gustaría vivir el Campeonato Nacional".

De todos modos aclaró que desea "participar de buena forma, si no estoy en condiciones prefiero no venir a jugar a Chile; soy muy competitivo, entonces me gustaría pelear por el campeonato, copas internacionales. No tengo un club de preferencia".

En ese sentido, Jiménez avisó que por el momento espera " seguir por uno o dos años más -en el fútbol de Medio Oriente-, he tenido ofertas para cambiar y estoy analizando. Mi intención es volver a Emiratos Arabes, pero aún es demasiado luego, estoy esperando, no estoy ansioso, espero tomar la mejor decisión".

Jiménez, ex Fiorentina, Lazio e Inter, se encuentra en nuestro país como parte de una campaña del club Palestino, donde se formó como jugador.