Claudio Bravo y su lesión: Más me dolió no poder clasificar al Mundial

En medio de la recuperación por la que pasa tras una operación en el tendón de Aquiles, el arquero de Manchester City Claudio Bravo aseguró que pese a lo doloroso de la lesión sufrida, para él lo más duro fue la imposibilidad de jugar el Mundial de Rusia con la selección chilena.

En entrevista con Caras Hombre, Bravo confesó que "más (que la lesión) me dolió no clasificar al Mundial, debimos estar ahí".

Pero más allá de ese duelo, el arquero bicampeón de América confesó que su gran deseo es volver a vestir la camiseta de la Roja.

"Si me preguntas por algo más concreto, me encantaría volver a jugar la Copa América el próximo año para ganarla nuevamente", dijo sin analizar las complicaciones que ha vivido con el técnico Reinaldo Rueda.

"Si trabajas toda una vida para estar entre los mejores en tu profesión, claro que quieres ser parte del torneo principal y más representando a tu país", añadió.

"He tenido muy pocas lesiones en mi carrera, pero es parte de lo que se da en nuestra profesión. Siempre me he preparado más para las caídas, porque son al final las que te encaminan al éxito", completó.