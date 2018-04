Palmarés: Claudio Bravo sumó su segundo título en Manchester City

El portero chileno Claudio Bravo logró su segundo título en Manchester City al conquistar la Premier League este domingo producto de la caída de M. United a manos de WBA en la fecha 34.

El nacional conquistó de esta forma el título número 14 de su carrera como profesional.

Revisa los números del formado en Colo Colo.

- Palmarés de Claudio Bravo

Colo Colo:

- Torneo de Apertura 2006.

Real Sociedad:

- Segunda División española 2010.

FC Barcelona:

- Liga de España 2015

- Copa del Rey 2015

- Liga de Campeones 2015

- Supercopa de Europa 2015

- Copa Mundial de Clubes 2015

- Liga de España 2016

- Copa del Rey 2016

- Supercopa de España 2016

Manchester City:

- Copa de la Liga 2018

- Premier League 2018

Selección chilena

- Copa América 2015

- Coma América Centenario 2016

Luego de confirmada la victoria, Bravo festejó a través de Instagram:

Además, Manchester United también felicitó a sus vecinos:

Congratulations to Manchester City on their Premier League title win.