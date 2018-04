Héctor Tapia: No estoy satisfecho con el empate pero me voy conforme

El entrenador de Colo Colo, Hector Tapia, se manifestó conforme con el desempeño de sus dirigidos tras el empate de este sábado ante Curicó Unido, en lo que fue su reestreno al mando de la banca de los "albos".

El recién asumido DT afirmó tras el compromiso que "no me gusta empatar, en eso no estoy conforme. Pero como se dio el partido hoy, el empate fue bueno porque pudimos haber perdido. A este campeonato le quedan muchas fechas por delante para poder sumar y acortar la distancia con los equipos que están por arriba de nosotros. Y para la Copa Libertadores nos queda un equipo mucho más fortalecido. No estoy satisfecho, pero me voy conforme".

En la misma línea, el estratega dijo que "el equipo hoy hizo un gran partido, tuvo muchas posibilidades de ganar. Creo que el empate fue justo, el partido estuvo muy parejo. Nosotros llegamos con más claridad en el segundo tiempo tras el ingreso de Valdés y Paredes más todo el grupo que estaba jugando. Ahora tenemos que analizar, corregir y preparar el partido ante Delfín".

Sobre la decisión de comenzar jugando con una formación mixta de titulares y suplentes, "Tito" indicó que "propusimos en un comienzo un equipo con jugadores más jóvenes, pero era lo que estaba planificado hacer. Esteban (Paredes)y Jaime (Valdés) venían con algunas complicaciones físicas y estaba planificado que jugaran el tiempo que jugaron. Igualmente me voy contento".

"Tenemos un equipo más preparado, vamos a ir con todo a Ecuador", finalizó el técnico de Colo Colo, pensando ya en el compromiso de este miércoles ante Delfín por la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2018.