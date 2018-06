Jorge Valdivia respondió a las críticas: El viaje a Chile me sirvió mucho

Jorge Valdivia se tomó el tiempo este jueves en el aeropuerto de Santiago para explicar que la interrumpida intertemporada que realiza con Colo Colo en Brasil por un viaje "express" a Chile, en nada afecta la recuperación de su lesión, asunto por el cual recibió múltiples críticas.

En suelo nacional, el jugador se unió a TVN para actuar como comentarista en el partido inaugural del Mundial, una pausa en su agenda, aprobada por parte del cuerpo técnico del "cacique", que además le sirvió para evaluar con especialistas el estado del cuádricep de su pierna izquierda.

"Yo conversé con quien tenía que ser, con el cuerpo técnico y con el entrenador. El (Héctor Tapia) se reforzó con su área técnica y médica y si los médicos, kinesiólogos, preparadores físicos no estuviesen conscientes de que no complica en nada mi venida a Chile no me hubiesen dado permiso. Esto no complica mi recuperación", dijo el valor albo.

"De hecho, me sirvió mucho porque me realicé una evaluación para saber cómo está la lesión. Aparte en el avión me vine cómodo, no hubo desgaste, estoy como nuevo", apuntó el mediocampista.

A modo de broma, también dijo que "el que debería estar enojado soy yo de estar en Brasil, porque si lo vemos por el lado de los lesionados están todos acá (en Chile)".

Sin embargo, apuntó que él fue quien pidió unirse a la preparación del equipo en el país de la samba.

Se generó una información confusa, porque "los lesionados están todos en Chile, y yo pedí ir a pesar de mi condición, a pesar de no entrenar con el grupo, a tener que practicar en horarios distintos a los del grupo, de igual forma pedí ir para estar con mis compañeros. Es tan poco lo que a nosotros de una edad más avanzada nos queda en el fútbol, que cada concentración, viaje o partido se disfruta de una manera distinta, y sabiendo que te queda poco".

Sobre su rol como comentarista en la transmisión de partidos de Rusia 2018, confesó el haberse sentido "diferente": "No es lo mío, pero hay que seguir. Me gusta esto de tal vez en un futuro no tan lejano poder comentar y hablar de fútbol. Para mí, la cancha es más fácil, porque jugar es mi profesión. Ya el resto lo iremos mejorando paso a paso", dijo.

Sobre la llegada de Marcelo Espina como director deportivo de Colo Colo, resaltó que es alguien que maneja muy bien el medio, con grandes contactos con "clubes, presidentes, directores deportivos", algo que será de gran valor para la organización alba

"Conoce bien la institución. Para muchos, Marcelo Espina es un ídolo. Nosotros esperamos que haga el trabajo con la confianza de todo para que le vaya súper bien", cerró.