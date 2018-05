Justo Villar: "Con Colo Colo fue amor a primera vista"

Por Enzo Cabrini

Es domingo de elecciones presidenciales en Paraguay, llegué a Asunción con la esperanza de no encontrarme con más de 30 grados de calor. Pero nada, es pleno otoño, hay 40 grados y la humedad bordea un ridículo 80 por ciento. Para los que no conocen, vivir en Asunción es como estar en verano permanente, se trata de la capital más calurosa de Sudamérica con una temperatura media anual de 27 grados.

En estas tierras voy tras la búsqueda de Justo Villar, un paraguayo que quedó en el recuerdo del hincha colocolino no solo por sus notables actuaciones defendiendo el pórtico del "Cacique", también por su siempre entusiasta disposición a estar en contacto y comunicación con la gente.

Justo está lesionado, su equipo Club Nacional ese fin de semana ganó, le costó, pero ganó (1-0) en su estadio "Arsenio Erico", en pleno barrio obrero, a Independiente de Campo Grande. Están segundos en la clasificación del Torneo Nacional, las cosas marchan bien en su club y él ahora está concentrado en su recuperación para poder pelear la titularidad.

Instalado en mi hotel, a escasos 5 centímetros del aire acondicionado me llega un Whatsapp de Justo. "Veníte a mi casa, vivo cerca de tu hotel". Preparo mis cosas: grabadora, celular, micrófono, pedestal… todo listo, me marcho.

Ya en plena calle tomo un taxi, son las 9 de la noche y hay 30 grados. En las calles todavía no hay festejos, los perdedores de las elecciones presidenciales aún no reconocen la derrota y los ganadores esperaban una amplia ventaja que no se concretó. Poco que celebrar.

Llego a la casa de Justo, todavía en "estado mudanza". Le falta ordenar algunas cosas, me muestra su salón de trofeos y un cuadro pintado defendiendo el arco de Colo Colo. "Me lo regaló un hincha antes de salir de Chile". Como un animal del área olfateo la pelota picando y comienzo la entrevista.

-¿Justo, con la distancia que da el tiempo, ¿cómo estás con respecto a tu salida de Colo- Colo? Heridas abiertas, heridas cerradas…

- Yo di vuelta la página, sino (mmm…) no podría estar viviendo pensando en lo que pasó en una parte o en otra parte, nuestra vida de futbolista es así, tenemos que dar vuelta la página rápido y seguir adelante. De todas maneras separo un poco mi historia con la gente, la relación con la hinchada que siempre fue de mucho cariño de ida y vuelta, y quienes dirigían el club. Al hincha le tengo muchísimo cariño y aprecio por todo lo que me dieron, a veces les digo que me dieron mucho más de lo que yo les di y pienso que es así. Donde voy, sé que tengo el cariño del pueblo colocolino y también he sentido aprecio de hinchas de otros clubes chilenos, cosa que me da satisfacción porque no es fácil ganárselo así no más.

- ¿Pero, por qué crees que Guede o Mosa no esperaron que te recuperaras de la lesión?

- No tengo idea las razones. Las razones las acepto porque son las reglas del juego. Yo quería una cosa, quería seguir y no se cumplió… entonces por ahí pasa que no se cumplieron las expectativas que uno tenía, pero no tienen que cumplirse las expectativas de uno para que sea bueno o malo. Para mí el tiempo que estuve fue bueno, para mí fue excelente con altos y bajos, sin duda, pero por todo lo que me dejó Colo Colo para mí fue excelente, después la salida pudo ser más traumática o menos traumática, pero eso ya es historia, no tiene sentido rebuscarse en cosas que no pasaron, solo rescatar que tengo una relación súper especial con la gente del club, con el hincha. O sea, como dicen siempre… los dirigentes, jugadores, técnicos van a pasar, pero el hincha nunca va a dejar de amar su camiseta y entre esos hinchas sin duda también estoy yo.

-Justo, tú saliste del club y gente que aprecias o que le tienes especial cariño como Gonzalo Fierro y Julio Barroso también tuvieron problemas con Guede… ¿Qué te pasa con eso?

-No sé, la verdad que no sé, yo tengo afinidad con Julio (Barroso) desde que coincidimos en el equipo y con Gonzalo (Fierro), pero no sé si se hayan dado otras circunstancias que quizás se mezclaron un poco. Yo creo que para un club tan grande como Colo Colo la desunión no es buena, mientras estuvimos todos tirando bien y todos pegados al mismo carro se lograron cosas, se volvió a posicionar, quizás, un Colo Colo más fuerte, un Colo Colo creíble. Sobre las relaciones que pudieron tener ellos con Guede tiene que ver con la forma de ser de cada uno, de sus valores, de sus principios, nada más y después se dieron situaciones que fueron más deportivas que otras cosas.

-La manera en que se fueron Aníbal Mosa y Pablo Guede del club, ¿tienes alguna opinión al respecto?

- Es opinar sobre cosas donde yo no participé, ni estuve cerca. Lo de Aníbal es algo más político y no me atañe. Lo de Pablo es algo meramente deportivo. Nosotros en el fútbol sabemos que los técnicos generalmente son hijos del resultado, al fin y al cabo los resultados, los buenos o malos resultados hacen que te quedes en un lugar o te vayas y se dio como se tenía que dar.

- Bueno, pero tu nombre sonó como Gerente Técnico en pleno proceso de cambios en la dirigencia

-(Risas) Para mí en realidad fue un motivo de satisfacción que la gente me recordara para algo importante en el club, pero yo estoy en otra situación, tratando de jugar, de terminar mi carrera jugando. Solo el tiempo dirá si hay posibilidad o no de volver, a mí me encantaría. Yo tengo demasiado cariño por Colo Colo entonces no podría ir y ocupar un lugar solo por ser popular o porque me quiere la gente. Me encantaría poder estar porque realmente estoy capacitado para hacerlo y aportar en lo que yo sé con experiencia y con capacidad.

-¿Y es parte de tu plan, tras tu retiro, capacitarte en gerencia deportiva o dirección técnica?

Estoy en eso. Estoy tratando de incursionar en cursos de gerencia deportiva, lo quise hacer estando en Santiago cuando estuve lesionado, pero me rescindieron y me fui de Chile. Ahora lo retomé acá en Asunción así que estamos tratando de ponernos a tono para eso y me gustaría más eso que la dirección técnica, en realidad ser DT no me llama mucho la atención.

-¿Terminas los cursos y Colo Colo te llama, ¿tu respuesta sería?

-Obviamente que sí, sin duda que sí, pero quizás nunca se dé.

-¿Conoces al nuevo presidente de Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle?

-No lo conozco

-¿No lo conoces?

-No, no lo conozco. O sea, sí conozco que fue presidente de Colo Colo. Hay mucha gente que lo recuerda bien en el club, que tenía buen trato con la gente, que era de charlar de ser cercano. Siempre es difícil encontrar el ideal para todo. ¿No? Siempre hay algo que falta… pero mientras menos se equivoque ideal para manejar el club de la mejor manera. Colo Colo tiene un tremendo potencial y hay que explotarlo a nivel internacional.

-¿Y qué le pasa a Colo Colo a nivel internacional, por qué le cuesta tanto?

- A nivel internacional las cosas son diferentes, sin duda que son diferentes. Hay cosas que se tienen que replantear no solamente en Colo Colo, en todo el fútbol chileno. Por ejemplo, acá en Paraguay desde el 2013 al 2015 hubo tres equipos que llegaron a dos finales y a una semifinal de Copa Libertadores y mirando fríamente el fútbol chileno, debería tener más capacidad que el fútbol paraguayo pero no es así. En la cancha a nivel internacional se equiparan las cosas cuando la organización, el orden, la forma de trabajar están bien enfocados. Hay que darles prioridad en los calendarios a los equipos que participan internacionalmente. Acá (en Paraguay) los equipos que juegan La Libertadores suspenden sus partidos una fecha y les dan prioridad para reprogramar sus partidos cautelando el estado físico y el nivel futbolístico de los jugadores porque la dirigencia sabe que lo que muestre un equipo paraguayo en el extranjero termina siendo la cara visible del Torneo Nacional. Ellos son finalmente representantes de la liga local.

-¿Por qué te marcó tanto Colo Colo?

-Mira yo tengo una historia especial con Colo Colo. Me tocó irme a la tercera posibilidad que tuve. La primera fue en 2005, pero yo estaba recién renovado en Newell’s en Argentina, la segunda en 2011, estaba en Estudiantes de la Plata y tampoco se pudo cerrar el negocio, y finalmente llegué en 2013.

La primera vez que fui a Chile en 1997 (con Sol de América de Paraguay) me encantó el país, me encantó la ciudad. Estuvimos en Iquique, jugamos en Santiago y quedó un cariño especial. Y con Colo Colo fue amor a primera vista, conocer "in situ" lo que significaba el club, lo que significa el arrastre que tiene, la popularidad, lo que significa a nivel internacional a pesar de que hace un montón de tiempo que ganó la Copa Libertadores, pero es el más conocido y el más popular. Uno dice Colo Colo y es la marca de fútbol en Chile en el extranjero y que yo haya recalado ahí, que haya sido importante en algún tramo mientras estuve, todo eso me marcó mucho.