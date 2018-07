Lucas Barrios: Estoy ansioso por ese primer partido

Tras su retorno al fútbol chileno, el delantero de Colo Colo Lucas Barrios expresó su ansiedad por jugar nuevamente de manera oficial por el cuadro albo y dijo que se está preparando de la mejor manera posible para ese reestreno.

"Será un reencuentro con la gente, así es que quiero jugar ese primer partido, por todo lo que viví acá. Estoy ansioso por ese primer partido, para retomar lo que es el fútbol chileno", comentó Barrios luego de presenciar el partido amistoso que los albos perdieron por 1-3 ante Deportes Temuco.

"Hoy tuve la posibilidad de descansar y el fin de semana volveremos a jugar. Cada día estoy evolucionando y adaptándome al equipo, así es que espero adaptarme pronto a mis compañeros", comentó el paraguayo, quien en el pasado amistoso ante Rodelindo Román marcó.

"Sirve para la confianza, porque siempre un atacante quiere convertir, pero lo importante es que el equipo funcione bien, y eso es lo que queremos lograr de cara al inicio del campeonato", completó.

Pavez: Soy un agradecido de Colo Colo

En tanto, Esteban Pavez, conversó con el sitio oficial de Colo Colo y aseguró que está feliz de volver al cuadro albo luego de su paso por Atlético Paranaense.

"Aquí en Colo Colo he vivido los momentos más felices de mi vida y también he pasado momentos muy duros. Tiene de todo Colo Colo. Soy un agradecido. Lo voy a dar todo, como siempre lo he dado en la cancha", dijo.

"Mi idea era jugar en el exterior, necesitaba esa experiencia, saber que podía jugar en una liga muy competitiva. Lo demostré, lo hice muy bien de volante los primeros seis meses. Ahora jugué de central y lo hice bastante bien. Me acostumbré a la posición y hoy en día creo que soy un jugador mentalmente más fuerte y puedo jugar en otras posiciones", añadió el volante de contención.

Derrota ante Temuco

En lo futbolístico, Colo Colo cayó por 1-3 ante Deportes Temuco. John Santander, Matías Donoso y Daniel Malhue marcaron para los albiverdes; y Bryan Vejar marcó el descuento albo.

El reestreno del elenco albo en el Campeonato Nacional será el próximo sábado 21 de julio ante Unión La Calera, en el Estadio Sausalito.