Marcelo Espina: Blanco y Negro me transmitió seriedad con un plan de trabajo a largo plazo

El flamante director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, fue presentado este miércoles a través de una videoconferencia y comentó sus motivaciones para asumir el cargo y el desafío de volver a Colo Colo, donde esperan que sea un líder y que pueda implementar una filosofía de juego desde las fuerzas básicas.

"Estoy muy contento de poder volver a mi segunda casa después de tanto tiempo. Tengo una política deportiva que deseo implementar en el club desde las escuelas de fútbol hasta el primer equipo. La idea es trabajar por el beneficio del club", sostuvo el argentino.

"Antes no tuve oportunidad de trabajar con Blanco y Negro; se dio esto, me transmitieron mucha seriedad con un plan de trabajo largo, que era lo que me guiaba... todos trabajaremos para el beneficio de Colo Colo", complementó.

Espina explicó que en un principio su contrato dura tres años luego de los cuales será evaluado, aclarando que "una de las premisas fundamentales en las conversaciones fue que esto tenía que tener un plazo mínimo de tres años para trabajar".

Para iniciar sus labores Espina tendrá a cargo realizar un diagnóstico "de lo que es cadetes y las escuelas de fútbol" del club debido a que "no tengo mucho conocimiento por un tema lógico, pero tampoco me va a demandar mucho tiempo".

En relación a los pilares de su trabajo en el "Cacique", el ex volante aclaró que los principales son "trabajar sobre una filosofía de juego que se mantenga, acostumbrarse a ganar, sentirse parte, saber que el club está por sobre todos y no las personas sobre el club además de proyectar la mayor cantidad de futbolistas que podamos".

En última instancia Marcelo Espina comentó que por el momento está preocupado por asuntos personales debido a que su madre se encuentra internada de gravedad, pese a lo cual "intentaré apoyar en lo que pueda, pero tampoco en todo, trato de llevarlo de la mejor manera posible".

Sobre refuerzos

El nuevo director deportivo de Blanco y Negro también dijo que trabajará dentro de sus opciones junto a Héctor Tapia en los refuerzos para el segundo semestre.

"Conversé con Héctor y está en búsqueda de algunos puestos específicos (...) estamos intercambiando nombres. Hay muchos clubes importantes a nivel sudamericano que están en Copa Libertadores y es un inconveniente que tiene Colo Colo, porque los que ya jugaron no pueden jugar en otro lado".

"Esta copa libertadores es la más difícil de los últimos 10 años porque están los mejores de cada país y se está achicando bastante el margen de elección porque ya no se puede recurrir a los que están en copa", recordó.

"Estamos haciendo todo posible para cubrir las necesidades de Héctor. El mercado está muy complicado por varios factores porque no se puede recurrir a muchos nombres. Primero hay que buscar el tipo de jugador que se necesita no fijarnos en lo económico", finalizó.