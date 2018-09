Enzo Roco encabeza el equipo ideal de la primera fecha en la Europa League

El zaguero chileno Enzo Roco forma parte del equipo ideal de la primera fecha de la Europa League elaborado por la UEFA.

El futbolista nacional, que marcó un gol en el triunfo 3-1 sobre Sarpsborg, está ubicado en la zaga junto a Aleksandr Martynovich, de Krasnodar.

Además de ellos dos en el elenco están Pierre-Emerick Aubameyang y Wissam Ben Yedder, entre otros.

🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥



