David Trezeguet y caso "cabrones": Nunca me tocó algo así y creo que sería una falta de respeto

El ex ariete francés analizó además el presente de la "Roja" de Reinaldo Rueda.

El ex delantero David Trezeguet, campeón del mundo con la selección francesa, analizó el supuesto caso "cabrones" que envolvió a Gary Medel y Arturo Vidal durante la última semana en la "Roja" y descartó haber vivido algo parecido en su carrera.

"Por suerte nunca me tocó una situación así. Creo que compañeros que dejen compañeros fuera me parece que es una falta de respeto total para el poder del entrenador y para los compañeros. No tiene ningún sentido", destacó Trezeguet sobre el tema.

Además, se refirió a la selección chilena, sobre la cuál afirmó que "está en proceso de renovación, desde el entrenador a los diferentes jugadores, hoy la actualidad del fútbol sudamericano corresponde a partidos amistosos y esto ayuda a este proceso. Luego habrá que ver con el tiempo si el proceso es positivo o negativo".

"Trezegol" se encuentra en nuestro país participando del Mundial de Fútbol Tenis 2018, como una de las estrellas invitadas al evento que se desarrollará este fin de semana en Estación Central.