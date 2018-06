Jorge Valdivia sobre la Arabia Saudita de Pizzi: No tiene una idea de juego

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia criticó con dureza el planteamiento del equipo de Juan Antonio Pizzi, Arabia Saudita, en la caída 5-0 que sufrió en el primer partido del Mundial ante Rusia.

"Puso jugadores que no tienen la experiencia para este campeonato, no es para inventar ahora (...) No solamente está perdiendo, no tiene una idea de juego. No hay jugadas elaboradas, están muy mal distribuidos", dijo durante la transmisión del duelo en TVN.

"La respuesta tiene que venir de afuera, se las debió haber jugado con más cambios. Lo están atacando por las dos bandas y están dando muchas ventajas. Tienen desconcentraciones infantiles", agregó el jugador de acuerdo a lo que consignó Redgol.

"Viendo a Arabia Saudita, uno dice ¿por qué nosotros no estamos?", remató Valdivia.

El futbolista estuvo en el primer partido del Mundial como comentarista de TVN, estación que terminó en el cuarto puesto del rating, por detrás de Canal 13, Chilevisión (sin el fútbol) y Mega.