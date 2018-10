Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz igualó con Friburgo en la Bundesliga

El volante chileno no fue citado ya que aún no supera su lesión.

El elenco de las "aspirinas" no pudo quedarse con los tres puntos en casa.

Bayer Leverkusen, elenco en el que milita el volante chileno Charles Aránguiz, empató 0-0 este domingo ante Friburgo por la séptima fecha de la Bundesliga.

sumó dos fechas sin vencer.

Con este resultado, el elenco de las "aspirinas" se ubica en el decimocuarto puesto de la tabla de posiciones de la liga alemana con 7 puntos.