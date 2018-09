Neymar criticó al árbitro por amonestarlo tras una nueva simulación

El brasileño Neymar fue figura en el triunfo de la selección de su país ante El Salvador por 5-0, pero también dejó para el recuerdo una nueva simulación que se suma a las numerosas del Mundial de Rusia.

Además, el astro de Paris Saint-Germain se dio el tiempo para criticar al juez estadounidense Jair Marrufo, quien lo amonestó por dicha acción, calificando su cometido como "una payasada".

"No sé que hacer para convivir con esto. Pienso que hay que acabar con ello, pero a mí no me corresponde, yo ni siquiera dije nada y seguí con mi fútbol. No tengo cómo quedarme de pie en una acción como ésta", dijo a raíz de la jugada.

Después, sostuvo que la determinación del colegiado "es una falta de respeto, no solo conmigo, también con mis compañeros. Jugar con una amarilla es complicado... El viene a pitar un partido de la selección brasileña, que es muy grande, y comete una payasada... creo que no está correcto. Si no quiere pitar el penal, no hay problema, pero la tarjeta es innecesaria".