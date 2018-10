Marco Antonio Figueroa: No nos confiamos de que Colo Colo venga en crisis

El director técnico de O'Higgins, Marco Antonio Figueroa, analizó el encuentro que disputará este sábado su escuadra ante Colo Colo en el Estadio El Teniente de Rancagua y le bajó el perfil a la "crisis" del "cacique", pues aseguró que a pesar de los malos resultados de los albos, el duelo será difícil.

El "fantasma", quien no acumula derrotas en su regreso al cuadro "celeste", aseguró que "no nos confiamos de que Colo Colo venga en baja. La supuesta crisis de Colo Colo es de resultados y no de fútbol. Ante Unión Española llegó el doble que el rival al arco, ante Everton pudo haber empatar y ante Católica pudo haber ganado. Creo que vendrán con ganas de ganar".

Además, el ex estratega de la U y de la UC agregó que "estamos tranquilos, sabemos que enfrentamos a uno de los equipos más populares del país, y con esa ilusión vamos a salir a la cancha. Tenemos mucho que ganar y muy poco que perder, asi que estamos ansiosos por jugar el partido".

Por su parte, el delantero del cuadro rancagüino Nicolás Mazzola se sumó al optimismo del "fantasma" y señaló que "estamos confiados en que podemos hacer un gran partido", declaró en conferencia de prensa.

El compromiso entre el "capo de provincia" y los "albos" se disputará este sábado al mediodía y podrás seguirlo en la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y del Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.