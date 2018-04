Braulio Leal está ilusionado con volver a las canchas

El volante de San Luis de Quillota Braulio Leal se mostró ilusionado con la opción de volver a las canchas luego de la operación a la cual debió someterse a raíz de una malformación congénita vascular descubierta en noviembre.

"Estoy entrenando normal, a la par de mis compañeros y hace un par de semanas en un amistoso ante Everton hice fútbol durante 60 minutos y la verdad que estoy bien", manifestó para luego explicar que se someterá a un examen el lunes donde conocerá los pasos a seguir.

"Soy optimista y espero que me den el alta porque estoy sin ninguna molestia, con toda normalidad, sin las cosas que me dijeron que me podían ocurrir en algún momento si es que subía la intensidad de los entrenamientos. Estoy con el optimismo de que el día lunes me haga la angiografía y me digan que estoy en condiciones de jugar, porque estoy desesperado", comentó.

Por razones médicas obvias, Leal no estará citado este domingo para el partido ante Colo Colo, pero sí tiene su opinión y visión sobre la escuadra dirigida por Pablo Guede.

"Es un partido difícil, es un equipo que viene bien, que viene ganando, pero la última vez que vino acá -a Quillota- le tocó sufrir, entonces queremos plantear el partido de la misma manera", según manifestó.

El próximo partido de San Luis será ante los "albos" el domingo a las 15:00 horas (18:00 GMT).