¿Amenaza el Huracán Michael el partido entre Chile y Perú en Miami?

La selección chilena enfrentará este viernes a Perú en Miami, Estados Unidos, en un nuevo partido amistoso de la era Reinaldo Rueda. Pero más allá de los futbolístico, el Huracán Michael preocupa de cara al encuentro que se jugará en el Hard Rock Stadium, ubicado al norte de Miami, en Florida.

En la fecha FIFA anterior, el combinado nacional ya vivió la suspensión del partido ante Japón por un terremoto que sacudió a la localidad de Sapporo apenas unos días antes del compromiso.

Por esta razón, el Huracán Michael tiene en alerta a las autoridades de la ANFP, aunque desde Estados Unidos los pronósticos son medianamente optimistas y el partido se podría jugar de manera normal.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for #Michael https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/X4GMc7grfP