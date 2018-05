Un japonés se ganó el repudio inmerecido de los hinchas peruanos por sanción a Paolo Guerrero

La determinación del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de sancionar al delantero de la selección peruana Paolo Guerrero por 14 meses por dar positivo en un control antidopaje en octubre de 2017 golpeó fuerte a los hinchas peruanos que descargaron toda su ira con un periodista japonés que poco tenía que ver con el asunto.

Se trata de Tasuku que en en su perfil de Twitter es @tas lo que bastó para que le llegara de todo tipo de descargos de parte de los deconsolados fanáticos incaicos que no podrán ver a su máxima estrella en el Mundial de Rusia 2018.

"Señores, me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando", debió aclarar el asiático que en la descripción de su perfil también especificó no ser el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!)", lanzó en otro tuit.

Señores,me llamo Tasuku y me llaman "TAS". No hagan los tweets poniendo @TAS porque ustedes me están matando!! jaja — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 1 de junio de 2017

Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegible para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llama "TAS". ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo. #FuerzaPaolo — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 14 de mayo de 2018

Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!) #FuerzaPaolo — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 14 de mayo de 2018

con la gente disfrutando de mi tweet, es una situación similar con @atleti el verano pasado y estoy empezando a sentirme como un apoyo en Perú en la Copa Mundial, siempre y cuando no jueguen contra Japón. (y España) Estoy feliz de que mi nombre de Twitter haga nuevos amigos. — 大川 佑 | @Tas | Goal編集長 | (@tas) 15 de mayo de 2018