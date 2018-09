Patricio Rubio: Me gustaría volver a la U y reivindicarme

Los cuatro goles que le anotó a Colo Colo la semana pasada dejaron a Patricio Rubio como la gran figura de la fecha previa al receso y en una entrevista aseguró que uno de sus objetivos es volver a Universidad de Chile para reivindicarse de su último paso.

"Me gustaría volver y espero poder volver, retribuir todo el cariño y como a lo mejor mi segundo paso por la U no fue bueno, quiero volver y reivindicarme", dijo Rubio en entrevista con el diario La Tercera.

"Sí, soy hincha de la U, veo los partidos, tengo amigos como Johnny (Herrera), (Gustavo) Lorenzetti, Matías Rodríguez, Mauro, el kinesiólogo, Juanca, el paramédico, don Sabino Aguad… Tengo mucha cercanía", añadió Rubio, quien confiesa no tener ninguna cercanía con los albos y sí por los azules.

"Nunca me quisieron (en Colo Colo), nunca me dieron oportunidades, me echaron, me desecharon. Es así. Me echaron a los 18 años. Estaba a cargo de cadetes Juan Gutiérrez y me dieron la carta de libertad, me fui libre y empecé a hacer mi carrera. No hay cariño ni mucho menos", contó.

"Desde que estuve en la U, aunque suene a cliché, me enamoré de su hinchada, de todo lo que conlleva, de un equipo luchador. Porque si no sales campeón luchando, no es la U. Vayas perdiendo o ganando, primero o último. Te vas enamorando de todo eso y por eso creo que este se disfrutó más", añadió.

"La gente tiene ese recelo de que como salí de Colo Colo, soy de Colo Colo, pero no es así. Pero igual mucho no hay que hablar, hay que demostrar en la cancha, ahí donde se ven los gallos. Y creo que lo tomarían bien. A una cierta parte a lo mejor no le va a gustar, pero hay que dar vuelta a esa gente en la cancha con goles", completó.