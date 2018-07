Rafael Vaz mostró su preocupación por la altura de Calama y por Cobreloa

El brasileño dijo que no es una disculpa, pero explicó que será una nueva experiencia para él.

El zaguero brasileño Rafael Vaz mostró su preocupación por jugar en la altura de Calama en el duelo de este sábado ante Cobreloa en el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Chile, a disputarse desde las 15:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

"Para mí es preocupante, porque nunca he jugado a una altura considerable, así es que estoy preparándome para jugar ahí, aunque la mayor preocupación es el equipo porque es un rival bueno, que juega muy bien en casa", comentó Vaz en conferencia de prensa en el CDA.

"He conversado con los médicos, porque para mí es un poco más complicado. No es una disculpa, por lo que me estoy preparando para jugar lo mejor posible", añadió Vaz.

Más allá de la dificultad que implica la altura, el brasileño sabe que también hay un rival al frente.

"Será un partido muy complicado, es un equipo muy armado, muy competitivo, y espero que lleguemos de buena manera. Sabemos que podemos clasificar y llegaremos preparados para eso, independiente de la altura", comentó Vaz, quien confesó que espera renovar con los azules.

"Estoy muy feliz acá y espero hacer mi parte dentro de la cancha, y que ojalá haya interés de la U para poder seguir acá", comentó.

El brasileño también se refirió al retorno de Armando Cooper luego de su participación en el Mundial.

"Armando volvió con muchas ganas de jugar por la U, creo que debe permanecer y ojalá pueda aportar mucho, porque tiene mucha experiencia, viene de jugar un Mundial y puede aportarle mucho a la U", dijo.