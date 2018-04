Zidane: "Me siento indignado cuando la gente habla de robo"

El penal pitado en el último minuto a favor de Real madrid, en el partido por cuartos de final de la Champions League entre "los merengues" y Juventus sigue generando repercusiones. Y es que ahora fue el técnico de los españoles, Zinedine Zidane, quien aseguró que se siente indignado cuando hablan de que el penal fue un robo.

"Cada uno puede opinar si hay penal o no, no voy a discutir, pero estoy indignado cuando la gente habla de robo. Lo que estamos haciendo molesta a mucha gente y esto no lo podemos cambiar. Yo voy a defender a los míos, que han hecho un partido enorme y sin duda merecíamos pasar", aseguró "Zizou".

Además Zidane admitió que el éxito de Real Madrid genera envidia, asegurando que "hay antimadridistas y nadie los va a cambiar, nosotros tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. La historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo y cuando eres el mejor, creas un poco de envidia".