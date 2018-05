Kristel Köbrich: Estoy satisfecha por darle otro oro a Chile

La chilena Kristel Köbrich marcó un hito al ganar medalla de oro en los 400 metros libres en Cochabamba 2018, encadenando sus quintos Juegos Sudamericanos logrando primeros puestos.

"Muy contenta por todo, por como se dio la prueba, muy satisfecha, otro oro para Chile y sobre todo por arrancar así para el equipo", señaló tras su conquista.

Eso sí, fue muy autocrítica: "No me gustó tanto la prueba, muy contenta por el oro, otra medalla para Chile, feliz por eso, la marca más o menos, me parece que especulamos todos para que no nos faltara el aire al final, empezó lenta, pero son detalles técnicos".

"Soy muy autocrítica y empiezo a ver los detalles que me faltaron y por ahí estoy tratando de elegir otras cosas. La táctica fue tal cual lo planteamos... Es primera vez sobre 2.000 metros en una comptencia, pero feliz, mañana al 800 que es otra prueba importante", cerró.