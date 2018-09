Francisco "Chaleco" López se alzó con el segundo lugar en el comienzo del Desafío Inca

El segundo lugar obtuvo Francisco López en la serie UTV luego de una impecable primera etapa en el Desafío Inca, prueba enmarcada en el Dakar Series, que se inició la noche del jueves con la partida protocolar y que este viernes largó a primera hora de la mañana con la participación de 101 participantes en las categorías UTV, Autos, Motos, Quads y Camiones.

Quedar entre los diez primeros durante la etapa inicial fueron las pretensiones iniciales del curicano, sin embargo, tuvo una rápida adaptación a las dunas peruanas y a la arena playera, registrando para los 338 kilómetros de especiales 4h56'33", y quedando a 1 minuto 22 segundos del ganador de la etapa, el peruano Juan Carlos Uribe.

"Fue una etapa difícil, pero salimos bien, con una navegación complicada. Perdimos cuatro a cinco minutos buscando un punto. Pero ha sido una buena oportunidad para conocer el UTV. En la segunda vuelta mejoramos más, pero para comenzar estamos muy contentos, aunque fue desgastante mentalmente por la sensación de la navegación que es muy complicada", indicó López, quien corre con el navegante copiapino Jorge Resk.

El objetivo de López será buscar el podio luego de medirse con los pilotos locales e internacionales en su segunda incursión en una prueba de rally cross country sobre cuatro ruedas.

"Ha sido un cambio grande de correr en cuatro ruedas y con navegante a diferencia de cuando lo hacía solo en las motos, pero ha sido una buena transición. Esperamos este sábado no tener problemas técnicos para no retrasarnos", comentó, luego de confirmar que durante la jornada habían cortado la homocinética.

La etapa 2 de este sábado tendrá un total de 352 kilómetros de especiales por el desierto de Ica, 250 kilómetros al sur de Lima, largando la primera máquina a las 7:00 horas.

RESULTADOS

Categoría Side by Side

1° Juan Carlos Uribe-Javier Eduardo Uribe / Perú / Can Am / 04h55'11"

2° Francisco López-Jorge Resk / Chile / Can Am / a 1'22"

3° Casey Currie-Laurent Lichtleuchter / Estados Unidos / Can Am / a 9'23"

6° Hernán Garcés / Chile / Can Am / a 38'01"

11° Luis Eguiguren / Chile / Can Am / a 1h21'34"

12° Juan Carlos Vallejos / Chile / Can Am / a 1h25'00"

13° Álvaro Chicharro / Chile / Can Am / a 1h41'04"