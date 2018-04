Pablo Quintanilla finalizó tercero en la primera etapa del Merzouga Rally

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) obtuvo el tercer lugar en la primera etapa del Merzouga Rally de Marruecos, en una competencia marcada por un nuevo sistema de navegación que incomodó al nacional.

"No ha sido una primera etapa fácil. Particularmente en esta carrera la navegación es algo diferente a la que acostumbramos en el Campeonato del Mundo y el Dakar. Es más lenta, más trabada, con más notas juntas, en algunas ocasiones con tres notas dentro de un mismo kilómetro y muchos cambios de dirección", afirmó el deportista nacional tras la competencia.

Sobre lo mismo, Quintanilla agregó que "me tomó algunos kilómetros entender la 'mano' de la persona que realizó el roadbook y conjugar el ritmo en la moto con la navegación. Salí un poco agresivo al comienzo, me hizo cometer un par de errores, y luego fui acomodando la velocidad con las notas y cambios de dirección. De hecho, al kilómetro 70 quedé atascado en una trampa de arena y perdí algunos minutos, pero luego me acomodé mejor a la carrera".

El tramo inicial de la competencia se lo adjudicó el español Joan Barreda (Honda) con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 16 segundos, seguido por el argentino Franco Caimi (Yamaha) quien llegó a 8',54'' del líder, mientras que el chileno finalizó a 12',11'' del hispano.

La segunda etapa tendrá 175 kilómetros de sector selectivo y rondará nuevamente el mar de dunas y arena suelta de Merzouga, bajo un calor inclemente en torno a los 45° celsius.