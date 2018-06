Manuel Neuer: No convencimos en ningún partido, eso es amargo y patético

Aseguró que no merecían meterse a octavos de final.

El arquero y capitán de la selección alemana, Manuel Neuer, lamentó la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, pero aseguró que no merecían pasar porque no pudieron convencer nunca, algo que calificó de patético.

"Incluso si lo hubiéramos logrado, (la eliminación) se habría dado en algún punto de la fase de eliminación directa. No merecemos avanzar. No convencimos ante México. De hecho no convencimos en ningún partido, eso es amargo y patético", expresó el compañero de Arturo Vidal en Bayern Munich.

"Teníamos la oportunidad de hacer historia aquí en Rusia, pero no lo asimilamos. Eso fue el factor decisivo que no pusimos en la cancha", agregó un ofuscado Neuer.