Diego Maradona: "Después de Messi somos un equipito más"

El ex jugador argentino Diego Armando Maradona, campeón del mundo en 1986, aseguró tras la eliminación de la selección albiceleste en los octavos de final del Mundial de Rusia que "después de Leo Messi" el combinado es "un equipito más".

Durante la emisión del programa "De la Mano del Diez" en Telesur, Maradona señaló que la derrota (4-3) ante la escuadra de Francia no le sorprendió "para nada".

"Lamentablemente pasó en la cancha lo que nosotros veníamos anunciando. Nosotros estamos dependiendo de Messi y después de Messi somos un equipito más", lamentó.

El ex seleccionador argentino restó responsabilidad a los jugadores "porque dejaron todo lo que pudieron en la cancha", pero pidió al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia, que tome "soluciones que le hagan bien a los chicos que están apuntando a la selección".

"Argentina está mal, no tiene una súper liga como la tiene España y nos creemos que son verdaderas un montón de cosas que realmente son increíbles. Yo veo que Argentina está fundida económicamente", dijo el '10'.

Preguntado por el encuentro ante el combinado galo, Maradona consideró que "Argentina se vio desnuda en un momento donde más experiencia tenían que tener sus jugadores". "Vi a Lio muy solo, muy lejos del arco", expuso. "Y como equipo no tenemos rumbo, no sabemos atacar, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota", sostuvo.