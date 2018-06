Javier Mascherano: Ojalá todos los argentinos pateemos hacia el mismo arco

Tras un fin de semana lleno de rumores de una supuesta disputa entre los jugadores y el cuerpo técnico, además de críticas tras la dolorosa caída ante Croacia, Javier Mascherano salió al paso en representación de la selección argentina con un mensaje en Instagram en el que además solicitó el apoyo de "44 millones de argentinos" para el vital enfrentamiento con Nigeria de este martes

"Cuando hablamos es para imponer y si no lo hacemos es porque estamos peleados y no nos importa nada. Solamente me gustaría decir que cuando el objetivo y la camiseta que representamos es más grande que cualquier tipo de interpretación que se pueda hacer, vamos todos juntos unidos por ese fin", aseguró el ex valor de Barcelona, que acompañó el texto con una fotografía en la que aparece conversando junto a Jorge Sampaoli en el entrenamiento matutino de este lunes.

"Ojalá mañana no seamos solo los 23 que estamos acá, o las más de 50 personas que conforman la delegación Argentina en Rusia, ojalá seamos los 44 millones de argentinos pateando todos hacia el mismo arco", sentenció.

El próximo desafío que asumirá la albiceleste será este 26 de junio, cuando enfrente en un decisivo duelo por el paso a los octavos de final a la selección de Nigeria.