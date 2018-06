Jorge Sampaoli: Te hacen sentir como un delincuente por perder un partido

El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, aseguró que en el partido contra Nigeria, en el que se juegan el pase a los octavos de final, Argentina va a arrancar un nuevo Mundial, además lamentó el trato de "delincuente" que se le ha dado por los malos resultados.

"Nosotros mañana (martes) tenemos que hacer un partido de mucho corazón, de mucha cabeza. Argentina va a arrancar el Mundial en relación de su necesidad de ganar. Tenemos que vencer en cinco partidos para llegar a la final, ante Nigeria es el primero", aseguró en conferencia de prensa.

Sobre los turbulentos últimos días, aseguró que "fue una semana difícil. La derrota nos golpeó y nos puso en el compromiso de ganar y depender de un resultado. La semana fue de menor a mayor. Con respecto a lo que se habló, no puedo aclarar cosas que no existieron. A veces te hacen sentir como un delincuente porque perdiste un partido".

En cuanto a las reuniones con jugadores, expuso: "Fueron cosas privadas y no me parece que se tengan que saber. Cuando se pierde hay acusaciones recíprocas entre el que proyecta y el que ejecuta. Se habló de frente, por el bien de la Argentina".

El ex adiestrador de la selección chilena no quiso confirmar la alineación que utilizará de inicio, ni si cambiará al portero Willy Caballero por Franco Armani, que le acompañó en la conferencia de prensa.

"Estuvimos entrenando algunas particularidades, más allá de que el equipo tenga el partido en la cabeza, no quiero dar el once porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía, ensayamos distintas variantes y prefiero no comunicarlo en el día de hoy", cerró.